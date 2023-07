En ocasiones, los personajes más interesantes en TikTok provienen de las fuentes menos esperadas, y Anthony Gonzales es uno de ellos. Él se mantiene en carrera dentro del ejército de los EE.UU., pero también hace parodias para TikTok: viste su uniforme de infantería y comienza protagonizar ciertos estereotipos del siglo XXII. ¿Cuál fue su última ocurrencia? Recientemente, bromeó sobre la Generación Z y la guerra.

El perfil de Anthony (@arianagonzoo) ha llevado un sin fin de risas a usuarios de Estados Unidos, y es que le encanta bromear y grabarse en medio de ejercicios de infantería. Concretamente, ‘Gonzo’ es miembro de la Guardia Nacional del Ejército y procura aún cumplir sus sueños en Internet, para lo que dice estar hecho.

“¿Estamos siendo atacados? Oh, eso no es realmente lo mío, ¿sabes lo que estoy diciendo? Oye, Siri, llama a un Uber”, son una de las tantas líneas de Anthony que lo volvieron en todo un personaje en TikTok, y ahora acapara más de 368 mil seguidores que agradecen su particular sarcasmo e ironía.

“Entonces le disparé”

Anthony es un experto de manipular fusiles de asalto y ahora ve aprovechada la oportunidad en TikTok para trabajar de la mano compañías de licores y trajes de baño; esto lo ha llevado a ganar miles de dólares como un apasionado creador de contenido.

Mira el video viral

En un comienzo, Anthony planeó formarse una carrera militar que lo llene de satisfacción, pero ahora ve un futuro lleno de lujos y al lado de ciertos ‘influencers’: “Siento que nací para ser una estrella”, dijo el norteamericano en uno de sus videos testimonio subido a la web.

De hecho, se llegó a saber que Anthony puede embolsarse hasta $ 1 500 entre colaboraciones y publicidad compartida entre marcas. Su temática más importante siempre fue ‘el ejército’, lo que lo llevó a ser seguido después de un viral que acumuló más de 22 millones de visitas y 5 millones de reacciones.

“Aunque no anticipé ganar muchos seguidores y vistas y cosas así, siento que estaba hecho para eso, para ser honesto, y todavía tengo mucho más potencial”, había dicho Anthony, quien no se amilana en afirmar que desea ser ‘conocido’ por su humor y habilidad creando clips paródicos.

Él se ha visto muchas veces en el papel de ‘dramático’ en el campo, mientras estaba a la tarea de a recargar baterías útiles para su pelotón. “La gente siempre me pregunta: ‘¿Cómo se te ocurren estas cosas?’... Son cosas que hago. Como, esas son cosas que diría”, contestó él en un metraje.

“Me encantaría ser influencer. Me encantaría seguir haciendo videos y también me encantaría modelar”, fueron las palabras que puso sobre la mesa, y agregó que su objetivo es que su “nombre sea conocido”.