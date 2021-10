Retirar un sofá de una casa no es una tarea muy fácil de hacer. La dificultad incrementa cuando dicho mueble está en el segundo piso de la vivienda. Precisamente, unos hombres de Dublín (Irlanda), al encontrarse en esa situación, decidieron sacarlo por el balcón. Ahí aplicaron un inusual método que fue grabado en un video, el cual ha sorprendido a muchos usuarios de TikTok y otras redes sociales. Dicho clip, que se volvió viral, podrás verlo en esta nota.

La cuenta de TikTok, @cillian_gc, fue la encargada de difundir la grabación, exactamente el 25 de septiembre del presente año. En aquel registro se puede apreciar con claridad que tres hombres en total tenían la misión de sacar un sofá de una casa.

Uno de ellos se quedó en el balcón del segundo piso de la vivienda para poder retirar dicho mueble, mientras que los demás se pararon sobre una pared baja ubicada afuera de la casa. Con el fin de evitar que el mueble se cayera al suelo y se estropeara, ellos usaron escobas para sostenerlo.

Los hombres se las arreglaron para bajar el sofá a una altura en la que aparentemente ya podían agarrarlo con las manos, pero no se sabe si el truco aplicado funcionó a la perfección, pues el video viral se corta mostrando al mueble colgando en el aire.

“Solo en Dublín”, se puede leer en el clip difundido en TikTok, que ahora ya tiene presencia en varias redes sociales por el inusual método que aplicaron los hombres no identificados. Si aún no has visto la grabación, esta es tu oportunidad de hacerlo.

