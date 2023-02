La primera cita no siempre sale como uno la espera y de ello puede dar fe una joven estadounidense. El hombre al que conoció en un app de citas se fue del bar donde se encontraban con la excusa de estacionar su carro. Al poco tiempo recibió un mensaje inesperado y la historia se hizo viral en las redes sociales

A mediados de enero, la joven de 28 años, Rachel Wilson, había conocido a un hombre mediante una conocida aplicación de citas y, después de cuatro días, ambos pactaron verse por primera vez en un bar deportivo de Florida, según indica Daily Mail. La fecha elegida fue 13 de enero, una fecha cargada de supersticiones y l mujer fue quien tomó la iniciativa de saludarlo cuando estuvieron frente a frente.

No había pasado ni un minuto cuando la cita de Rachel se levantó de su asiento y le dijo que había estacionado mal su carro. La joven no se preocupó, pues vio un letrero que advertía a los dueños a tener cuidado para evitar que los vehículos sean remolcados.

Sin embargo, los minutos pasaron y el hombre no apareció en la mesa, donde iban a departir unas cervezas y alitas de pollo. Wilson se asomó a la puerta del restaurante y no hubo rastro de su acompañante.

“Mi cita de Hinge se fue 45 segundos después de reunirse conmigo para ‘mover su auto’”, contó la mujer en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

“Lo siento no lo sentía”

Al poco tiempo, la mujer, quien es creadora de contenido en TikTok, recibió un mensaje inesperado en su teléfono celular. ‘Lo siento, no lo sentía (acompañado por un emoji con cara triste)’, era el texto que la dejó con los crespos hechos.

“Me paré frente al restaurante esperando unos cinco minutos antes de recibir el mensaje de texto. No respondí e inmediatamente borré su número y no he sabido nada de él desde entonces”, dijo Rachel.

Pese a la mala experiencia, Wilson indicó que ya pasó la página y trata de tomarlo con humor.

Mira aquí el video viral

El video se hizo viral y superó los 4 millones de visualizaciones. Los usuarios compartieron experiencias similares.

“Una vez un tipo me dijo que dejó su cargador en su auto, le dije que tenía uno, dijo que tenía un cargador especial. Lo vi alejarse”, “Estaba en una cita una vez (el chico me recogió) y tan pronto como llegamos al restaurante dijo que lo llamaron al trabajo y me dejó allí”, fueron algunos de los comentarios.

