En nombre de la belleza, algunas mujeres optan por métodos pocos ortodoxos para ralentizar la vejez y mantener la juventud, el caso de Lillie Bill es uno de ellos: la chica estadounidense mostró cómo tierra revuelta, lodo y barro limpiarían su piel. De hecho, ella solo tiene que ir hacia su huerto trasero para empezar con el tratamiento. ¿Es efectivo?, ¿Cuáles son las contraindicaciones? Usuarios en TikTok siguen impresionados por su forma de tratar su cutis.

Según ‘Lil’ y algunos seguidores, su mascarilla de barro simularía a una que cuesta 50 dólares, aunque hay comentarios que se oponen a este método poco higiénico de hacer las cosas. De hecho, la muchacha del campo es muy apegada a un estilo de vida natural, tal y como da a mostrar en su perfil @theoffgridmom en TikTok.

“A la mayoría le daría asco”

El vídeo de ‘Lil’ dividió las opiniones entre usuarios, no por nada consiguió 4.1 millones de ‘views’ en la red social. En efecto, la protagonista de la historia no esperó que su método sea apreciado ni comprendido por todos, especialmente para quienes cuidan su piel con cremas especiales.

Mira el video viral

“El problema con nuestra sociedad del primer mundo es que a la mayoría le daría asco que yo me frotara el barro de mi jardín en la cara y el cabello, todo mientras se entusiasmaba con la nueva máscara de barro de 50 dólares de su marca favorita”, escribió de su video en donde se unta tierra en la cara y en todo el cabello largo.

El metraje de ‘Lil’ fue tan polémico que tuvo que anteponerse ante los ‘haters’: “en caso de que te preguntes cómo mantengo mi piel tan clara”, dijo la joven de 21 años. Sin embargo, ciertos comentarios remarcaron las consecuencias de esa práctica algo insalubre y microbiana en muchos sentidos.

“Hice esto de niño y me dio tiña”, “Estaba tratando de ahorrar dinero e hice esto una vez y me dio tiña”, “Solo sonríe y asiente”, y otro preguntó: “¿Es esto real?”, “¡Nena, me has inspirado tanto! Me encanta que estés usando los recursos de la naturaleza”, fueron algunos comentarios que dejó la historia de Lillie.