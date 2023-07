Por si pensabas que todo en el “primer mundo” era color de rosa, parece que una influencer española lo ha desmentido. Y es que, durante su estadía en Australia, ella pudo conocer que las personas en aquel país tenían una presunta característica negativa que los hacía ver muy mal en cuanto a su aspecto. La publicación en TikTok mostró que los australianos no cuidan cierta parte de su cuerpo.

Con más de 25 mil seguidores en la plataforma de videos cortos, Marta o @martaregistrada ha sido la encargada de mostrarle a los internautas la verdadera cara de Australia, puesto que, desmintió la aparente apariencia que debían tener las personas en esa parte del mundo. Su contenido cautivó la atención de muchos y hasta el momento tiene más de 470 mil reproducciones.

Sin sonrisa

“Desmontando la belleza y la sonrisa de los australianos. Haceos el favor de poneros dientes”, inicia mencionando esta persona en la descripción del clip viral para explicar que se traería abajo una falsa creencia sobre Australia. Asimismo, envió una crítica a la gente de este lugar por la despreocupada actitud ante su higiene personal.

El material la muestra a ella relatando lo que había podido apreciar durante su tiempo en este país, lo que dejó alarmados a muchos de sus seguidores, ya que, aseguró haber visto a bastante gente con pocos dientes en la boca, incluso manifestó que, mientras más exploraba en Australia, la falta de dentadura se incrementaba en la población.

“Cuando llegué a Australia yo me esperaba que la gente tuviera una sonrisa blanca, reluciente, que pudiera verme reflejada en sus dientes, porque siendo una economía próspera, por lo menos debes tener dientes; sin embargo, mientras más vas conociendo el país, te vas dando cuenta que la gente no tiene un buen cuidado bucal. Rara es la persona que tiene todos los dientes”, aseguró Martha.

Usuarios reaccionaron

“A mí me pasó algo similar cuando fui a España, me sorprendió la cantidad de gente con los dientes notablemente descuidados y de todas las edades”; “En Australia el dentista es muy caro, pero también es el descuido de algunos, porque cuando son niños es gratis. Pero 1 diente sale 10 mil dólares”; “¡Opino igual! Vivo en Gold Coast y he leído que Australia es de los paises que menos higiene bucal tiene del mundo”, dijeron algunas personas.

