Ollie Tutt (@olliedtutt) tiene 19 años y afronta una ‘pesadilla’, luego de publicar un video en la plataforma de TikTok. Durante la grabación, que ya se convirtió viral en redes sociales, el joven de Reino Unido realizó una reflexión sobre su empleo. Sin embargo, nunca imaginó que dicho clip le traería problemas en su trabajo.

Hasta finales del mes pasado, Ollie entregaba pedidos para una cadena de supermercados británica. Todo marchaba bien hasta que el 24 de marzo el propio trabajador decidió interactuar con sus seguidores y compartió un registro en el que explicó las ‘ventajas’ de su empleo.

Su comentario sobre la empresa

A bordo de una camioneta, Tutt indicó que “si quieres un empleo fácil, ve a trabajar a Tesco (otra compañía), Sainsbury’s y haz estos malditos repartos. Es posiblemente el trabajo más fácil que tuve, el mejor pagado y me cuidan”.

En ese sentido, el joven precisó que “no hago mucho, solo me siento al lado de la carretera esperando para hacer estos pedidos. Todos los clientes son jodidamente encantadores y no he vivido ninguna situación en la que se hayan comportado como unos imbéciles”.

A pesar de destacar los aspectos positivos, @olliedtutt cuestionó otros puesto de la compañía. “No trabajes dentro de las tiendas del supermercado, eso es una basura y aburrido. En serio, si quieres hacer un trabajo fácil, haz esto”, sostuvo.

Los despidieron

En poco tiempo, el relato de @olliedtutt se hizo tendencia, recorrió el mundo cibernética hasta llegar a las oficinas de la empresa. Unos días más tardes, el chico anunció que lo despidieron por “mal comportamiento y desprestigio”.

“Ese video llamó mucho más la atención de lo que pensé y causó un pequeño problema. Mi gerente me dijo que al gerente de la tienda realmente no le importaba, pero porque juré en ese video que es algo malo para la compañía”, confesó Ollie.

Asimismo, el protagonista de esta historia se mostró intranquilo, porque “ahora me preocupa cómo voy a pagar el alquiler en una semana”.