Xavier Long es un joven que encontró su mina de oro gracias a la infidelidad, ¿Cómo así? Con solo 20 años es de los pocos que se jacta de ganar miles de dólares semanales gracias a que su cuenta de TikTok es una ventana abierta para aquellos hombres que dudan de su pareja y quieren poner a prueba su lealtad. Es aquí donde entra el residente de Alabama, Estados Unidos, para poner en práctica su arte en la seducción y comprobar si la novia del interesado cede a sus coqueteos. Su caso se ha vuelto viral tras revelar en un video cuáles son sus tácticas.

MÁS INFORMACIÓN | Tiktok enseña un sencillo método para que el perfume dure todo el día y se vuelve viral

Él recurre a las llamadas ‘pruebas de lealtad’ y consiste en contactar a la mujer por mensaje de texto o DM, seducirla y ver si cede o no a sus propuestas.

Cuál es su método para descubrir infieles

Cuando el cliente lo contacta, Xavier Long pone en marcha el plan para comprobar si la pareja es de fiar y comienza a indagar en sus redes sociales dispuesto a encontrar la más mínima señal sospechosa.

“He ganado una buena cantidad. No tengo una cifra exacta, pero hacer estas pruebas me ha permitido dejar de trabajar de nueve a cinco (...) Ha sido la forma más rápida y fácil de ganar dinero que he tenido”, contó en un video de TikTok desde su cuenta @iceyxavier.

Luego que el novio escribe, él ingresa a los DMs de sus objetivos. Si ellas le dan su número o su Snapchat sin que sus novios lo sepan, no pasan la prueba. También hay muchas que no ceden a sus insinuaciones. Al terminar su trabajo, el joven informa a sus clientes los resultados y siente que los ayuda.

“Algunos están pensando en pedir matrimonio a sus novias. Otro está pensando en pedirle que se mude a su casa o en presentarle a su madre, cosas así (...) Creo que algunos lo hacen porque quieren que su novia les engañe. Quieren una salida fácil”, explicó tratando de justificar la desconfianza de algunos.

Cómo gana cientos de dólares semanales

En Estados Unidos la demanda de su inusual servicio es tal que el joven de 20 años logra ganar hasta 2.000 dólares a la semana, pero ¿Cómo forjó tremendo negocio?

Según detalla Xavier Long en TikTok, todo empezó cuando uno de sus seguidores le preguntó si estaba dispuesto a poner a prueba la lealtad de su novia. Tras aceptar hizo público su test de fidelidad, el mismo que se volvió viral y fue el gran salto al negocio que le cambió la vida.

“Si la gente pregunta, digo que cobro 10 dólares, pero la mayoría de las veces la gente dice: ‘Tengo esta cantidad de dinero, pero si falla, te enviaré esta cantidad de dinero’”, dijo el empresario de Alabama quien al inicio no cobraba por sus ‘pruebas de lealtad’.

Las solicitudes a TikTok llegan a diario

La demanda de las ‘pruebas de lealtad’ es sorprendente. En un día normal recibe unas 100 solicitudes, gana más de 200 dólares y se da el lujo de elegir “las historias más interesantes” para trabajar en ellas.

“A veces, hago la prueba gratis, pero con la cantidad de DMs que recibo, ¿por qué iba a hacer una gratis cuando la gente paga? (...) A veces, alguien envía un mensaje y dice: ‘Hemos estado saliendo durante dos años, quiero ver si me ha engañado’, o ‘Me ha engañado antes’ (...) Un tipo me dijo: ‘Pon a prueba a mi madre’. Un tipo quería que probara a su hermana porque era amigo de su novio. Es tu propia sangre, ¿y quieres hacerle la prueba?”, contó a VICE News .