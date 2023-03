Miles de turistas vienen a Perú con las expectativas altas y los ‘antojos’ de probar de todo, no por nada la gastronomía peruana es la más disfrutada alrededor del mundo. Este es el caso de una joven de El Salvador que no dudó en elogiar un ceviche bien contundente ¿Qué dijo al respecto? Su impresión no tardó en quedar grabada en redes sociales.

Esta ronda marina entre amigos se volvió un video viral. El influencer peruano Johnny Cano era quien que grabó y esperó paciente la reacción de la muchacha. Ella no solo iba a probar el ceviche por primera vez, sino un arroz con mariscos y también chicharrón de pescado. A su paso, la joven salvadoreña hizo muecas que evidenciaron solo placer por los platillos.

“¿Es el mejor ceviche que has probado?”

La mesa estaba servida y había platos marinos deliciosos por doquier, por lo que se le aconsejó a la extranjera ir primero con el pescado fresco y la leche de tigre: el primer bocado dejó en ‘shock’ a la comensal, aunque aún faltaba más por probar.

Desde TikTok, en ciertos instantes la muchacha bajó los cubiertos y dejó ver su expresión de asombro a las cámaras: eran de completo éxtasis. “¿Te dije que la comida de Perú es otro nivel?”, le planteó su amigo.

Entonces, le siguió el chicharrón de pescado y el arroz de marisco. Mismo resultado, y esta vez la turista sí pudo emitir algunas palabras: “¡Qué rico está esto!”, fue su veredicto final, algo que seguramente repetirá en su estancia por suelo peruano. “Soy chilena, pero me encanta la comida peruana ¡Apoyo a la salvadoreña¡”, son las palabras de una usuaria emocionada con la historia.