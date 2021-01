Un albañil de México construyó un túnel entre su hogar y la casa de su vecina, y amante, para encontrarse con ella sin que nadie se enterara; sin embargo, las cosas no resultaron de la forma esperada.

Con los túneles utilizados por los cárteles de la droga como inspiración, Alberto, quien vive en Tijuana, utilizó sus habilidades en la construcción para llegar a través del subsuelo hasta la casa de Pamela, quien vive en el mismo pueblo. Según informa Infobae, el túnel cruzaba varias calles desde su vivienda hasta llegar a la de su amante y, una vez terminado, pudieron reunirse en secreto cada vez que el esposo de la mujer salía a trabajar; sin embargo, no planearon que Jorge, el marido, volviera del trabajo antes de lo previsto.

Al encontrarlos, Jorge, envuelto en ira, se abalanzó contra el albañil, quien hizo lo posible por esconderse bajo una cama y desapareció por el que ha sido denominado el “túnel del amor”. Jorge, al no encontrarlo en ningún rincón de la casa, miró debajo de la litera y descubrió el túnel y, sin dudarlo, cruzó el pueblo a través del subterráneo hasta llegar a la vivienda de Alberto.

Al ver a Jorge, le pidió que no hiciera ruido para no despertar a su esposa. Jorge, furioso, no hizo caso y se abalanzó contra el albañil. El ruido despertó a la mujer, quien llamó a la policía. Alberto no tuvo otra opción que confesar su romance con Pamela a las autoridades.