Un hombre invidente de Alicante, España, entró a un bar y realizó un consumo por un valor de solo 9,30 euros; sin embargo, al hacer el pago, olvidó colocar la coma y terminó pagando 930 euros, es decir, 100 veces más de lo que debería.

Según el medio 20minutos, el caso fue comentado por Espejo Público, un programa en donde se dio a conocer que el dueño del local se negó a devolver la diferencia.

Al ser consultado, el propietario aseguró que, con el dinero enviado por error, pagó una deuda antigua. Tras ello, le dijo al cliente que, si quería recuperar el monto transferido, debía hacerlo por la vía judicial.

Distintas versiones

La Cadena Ser señala que el invidente se acercó a una comisaría tras la negativa del dueño de devolverle su dinero. Tras ello, los agentes abrieron un expediente, el cual fue llevado a un juzgado. Así, se determinó que ambas partes acudan a una cita judicial el próximo 11 de noviembre.

Según el propietario, la devolución no se ha podido hacer aún porque su cuenta bancaria había estado bloqueada. “No me he negado a dar el dinero, tengo el justificante. Quedé en arreglarlo, pero fue entonces cuando se personó la Policía”, explicó.

Cómo actuar si nos hacen una transferencia por error

Aunque recibir dinero de un desconocido puede ser una buena noticia para algunos, es necesario tomar en cuenta un par de cosas: nadie regala dinero, ni el saldo de la cuenta pudo incrementarse por sí solo de la noche a la mañana, por lo que seguramente alguien pudo haber hecho un depósito por error y puede estar pasando un muy mal rato.

Según el sitio bbva.com, en estos casos lo mejor es contactar al banco para comunicar lo sucedido y verificar la procedencia de la transferencia.

No se debe disponer del dinero en estos casos pues los usuarios podrían hacerse responsables de acciones legales. Es importante considerar que un error de esta naturaleza puede ocurrirle a cualquiera y se debe actuar con empatía.