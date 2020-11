Una joven que trabaja como niñera asegura haber sido despedida por su empleadora por haberle dado a sus hijos nuggets de pollo, ya que su familia es vegetariana. Ella cuenta que, incluso, la mujer la echó de su casa y le pidió un pago por ser la causante de un “daño emocional” en los menores. Su caso, difundido a través de las redes sociales, se ha vuelto viral y ha desatado polémica.

En una publicación realizada en Reddit, la chica, que lleva años trabajando como niñera, explica que se puso en contacto con la madre gracias a un anuncio en el que buscaba a una persona para encargarse de su hijo de 9 años y su hija de 7. Dijo además que, como los pequeños eran bastante educados, les preguntó qué es lo que querían para cenar. “Me pidieron nuggets de pollo”, aseguró.

Todo parecía ir bien dado que los pequeños disfrutaban la comida, pero cuando la madre llegó del trabajo y vio lo que pasaba, estalló de cólera. “Literalmente les arrancó los nuggets de las manos y empezó a decir que soy horrible por permitir que sus hijos comieran cadáveres, y luego gritó a sus hijos por comer carne”, explicó la joven en su publicación que fue borrada algunas horas después.

La niñera se defendió diciendo que nadie le dijo que los menores eran vegetarianos. “Si lo hubiera sabido, no les habría dado carne”, escribió. “He cuidado de niños vegetarianos antes y me aseguré de respetar su dieta. Es más, ni siquiera comí carne mientras estaba con ellos”.

Después, vino lo peor. “Me echó sin pagarme y luego me envió un mensaje diciendo que tenía que pagarle 300 dólares (unos 250 euros) por cada niño por el daño emocional que les he causado”. Esto, sin contar que la mujer amenazó a la joven con denunciarla si no le pagaba lo que exigía.

La chica, bastante despreocupada debido a que su padre y hermano son abogados, se negó a pagar y le dijo a la madre que debería haberle dicho que su familia es vegetariana. “Me habría asegurado de respetar completamente su elección”, aseguró.

Se desconoce el desenlace de esta curiosa historia que se volvió tendencia en las redes sociales. Lo cierto es que la publicación de la joven obtuvo el apoyo de la mayoría de internautas en Reddit, quienes la apoyaron ya que fueron los niños los que le pidieron nuggets y la madre no avisó que eran vegetarianos. Asimismo, algunos señalaron que, además de no pagar ni un centavo, la mujer es la que debería pagarle los servicios prestados y la comida que compró aquel día.

