Dos equipos de la NFL aún no conocen la victoria en la temporada 2021: Jacksonville Jaguars y Detroit Lions. Los primeros estuvieron cerca de su primer triunfo el jueves, cuando se fueron al descanso con una ventaja de 14-0, pero los Cincinnati Bengals remontaron para ganar 24-21 y extender la racha de derrotas de los Jaguars a 19, la segunda más larga en la historia de la NFL .

Tras el partido, los Jags tuvieron varios días de descanso y el último sábado un escándalo estremeció el camerino del equipo de la NFL de Florida ya que su entrenador Urban Meyer fue grabado en un video viral que lo muestra en un bar recibiendo un baile en sus piernas de una mujer que no era su esposa.

El lunes, en su conferencia de prensa habitual, el director técnico de los Sacksonville se refirió a las imágenes que se propalaron y que ocurrieron en una cena con uno de sus exasistentes en Ohio State.

“Acabo de disculparme con el equipo y el staff por ser una distracción. Fui estúpido. Les expliqué lo que pasó y tomé responsabilidad. Fui estúpido, no debí ponerme en esa situación. El entrenador no debería ser una distracción”, dijo Meyer. “Por supuesto me disculpé con mi familia. Vaya que estaban molestos...”, agregó.

Meyer indicó que estuvo en Ohio para estar con sus nietos y que fueron a cenar a un restaurante. “Había un grupo en el restaurante y querían que fuera a tomar fotos. Ahí, me querían llevar a la pista de baile, una tontería, tendría que haberme ido”, señaló.

Los Jaguars reciben a Tennessee este domingo; han perdido siete de los últimos ocho encuentros con los Titans. Una derrota ante Tennessee le daría a los Jaguars la segunda racha perdedora más larga en la historia de la NFL; solo Tampa Bay tiene una racha perdedora más larga (26 derrotas consecutivas entre las temporadas 1976-77).

Los Jaguars se pronuncian sobre el video de Urban Meyer

El propietario de los Jacksonville Jaguars, Shad Khan, reprendió públicamente al entrenador Urban Meyer tras la difusión del video viral donde se le ve recibiendo un baile de una jovencita en un bar de Ohio. “He atendido este asunto con Urban. Los detalles de nuestra conversación se mantendrán en privado”, indicó Khan en un comunicado publicado en las redes sociales de los Jaguars.

“Lo que diré es que su conducta el pasado fin de semana fue inexcusable. Aprecio el remordimiento de Urban, el cual creo es sincero. Ahora, debe recuperar nuestra confianza y respecto. Eso requerirá un compromiso personal de Urban con todos los que lo apoyan, representan o juegan para nuestro esquipo. Estoy seguro que cumplirá”, añadió.

