El exfutbolista del PSG acapará las portadas de periódicos y titulares en redes sociales, al apuntar ahora con el Inter Miami. En medio de su debut, fans recordaron la vez que ‘Dibu’ Martínez lo hizo viral: el arquero había compartido la plácida risa del delantero en una historia de Instagram. Miles de hinchas dijeron haberse topado con la carcajada más ‘genuina’ de toda la Internet.

La risa de Lionel Messi cautivó a todos

Mucho se sabe que a los ‘albicelestes’ les gusta celebrar festejos y hasta pasar vacaciones juntos. En aquella ocasión, por julio del 2022, el portero de ‘La Scaloneta’ dio a conocer cierto chat que no tardó en ser objeto de discusión en Internet.

La conversación de WhatsApp vislumbró una faceta no antes vista del goleador argentino. En el mensaje, el ex Boca Leandro Parde eliminó del grupo de WhatsApp al arquero albiceleste, despertando la risa de los miembros que aún se mantenían en la selecta comunidad: “Eso no se hace”, le dedicó ‘Dibu’ más tarde.

A su paso, el guardametas dejó en evidencia cómo se veía el chat tras su retiro: se lee una cadena de risas entre Joaquín “Tucu” Correa y Marcos “Huevo” Acuña, quienes compartieron emojis de ‘cara riendo’, a lo que Messi acompañó con un rotundo y gracioso: “Jajaja jajaja”.

Mira la reacción de Messi

La risa de Lionel Messi en WhatsApp es algo que no se ve a diario. 'Dibu' Martínez fue quien compartió el gran momento, tras recibir una broma pesada (Foto: @emi_martinez26 / Instagram)

Aunque da la apariencia de ser un mensaje común y corriente, usuarios reaccionaron al gesto del ‘10′: “Si Messi se ríe con un ‘jajajaja jajaja’ de ahora en adelante todos nos reímos así. ¿Entendido?”, compartió el conocido influencer y amante del fútbol, Valentín Torres Erwerle.

Como no podía ser de otra manera, el post rápidamente acaparó los 3000 retuits y los 40.000 likes, así mismo, miles de comentarios de hinchas que juraron no conocer esta faceta burlesca de ‘La pulga’: “Como usted diga, Capitán”, “El nivel de honor que debe ser tener a Messi en tus contactos”; “Ya tenerlo en mis contactos de WhatsApp es un privilegio”, “Ahora lanzará un ‘jajajajaj jajaja’ por cada balón de oro que tiene. Mi ídolo”, se dijo de nueva anécdota.

Messi firma contrato con el Inter Miami

Lionel Messi tiene un compromiso con la MLS, luego de las truncas negociaciones con Barcelona. El delantero se unirá a la franquicia de Estado Unidos desde el 30 de junio del 2023, al cortar lazos con el PSG.

Es así que ‘La pulga’ estará por un plazo de tres temporadas con el Inter Miami, con una cláusula de salida en el final de los dos primeros años. A su traslado al equipo, dio a conocer que Gerardo Martino tiene muy avanzada las negociaciones con el ícono ‘albiceleste’ y este 1º de julio ya estaría en condiciones para iniciar su presentación.