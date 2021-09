Muchas veces las personas no tienen las mejores intenciones y este video es la prueba de ello. Resulta que una familia asistió a un restaurante en la Ciudad de México, pero no se dieron cuenta que fueron grabados mientras colocaban cabellos en el plato de comida. ¿Por qué hicieron esto? Para no pagar la cuenta por lo consumido. De inmediato, este video no tardó mucho para convertirse en viral de las redes sociales.

El video tiene un título bastante gráfico: “Hacen algo asqueroso por comida gratis” el cual, aparentemente, tiene los comentarios de la propia mesera del establecimiento de comida donde tuvo lugar el engaño.

“Hace poco se fueron y se me hace súper mala onda lo que hicieron”, se escucha decir a la mujer, bastante indignada por lo que acababa de presenciar.

Pero, ¿Qué es lo que sucedió? Podemos observar a la madre de familia que se arranca los cabellos, los distribuye entre su esposo e hijo. Seguidamente, cada uno de estos coloca los cabellos de la mujer en su plato de comida.

Sin embargo, todo parece indicar que esta no sería la primera vez que realicen este tipo de actos. De acuerdo a la mesera, “hace un mes vinieron a comer y les pasó un incidente y ¡qué curiosidad! Hoy les pasó, exactamente, lo mismo”.

Y agrega: “En un mes, desde que ellos vinieron, nunca tuvimos un incidente similar y siempre, siempre, siempre, intentamos cuidar la higiene, la manera en que se sirven los platos, quienes lo manejan para que este tipo de incidentes jamás pasen”.

Pero la mujer prosigue narrando su indignación: “No es justo que nos quieran hacer esto a nosotros, los meseros, este tipo de cosas nada más porque quieren una comida gratis. Si no tienen dinero, pues no vengan a comer y ya”, expresó.

No sería la primera vez que la familia recurre a estas malas artes para comer gratis.

En la ocasión anterior, la mesera, desconociendo estas malas mañas de la familia decidió asumir el costo de su comida. “Lo decidí pagar porque no quería que se fueran con una mala experiencia del restaurante, quería que disfrutaran sus comidas, todo para que, al final, estas cosas las hicieran ellos”.

“El pelo del que tanto se quejaron hace un mes y hace poquito fueron ellos (…) Fue la señora, el niño y el señor. O sea, vean qué clase de ejemplo le estás dando a tus hijos para que hagan este tipo de cosas”, prosiguió la mesera.

La intención de la mesera para compartir el video en las redes sociales, reveló, es el de exponer a esta particular familia para que no tengan chances para seguir haciendo esto en otros restaurantes de la Ciudad de México.

