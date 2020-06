Este es el tipo de noticias que vale la pena mencionar. Antonio Gwynn, un joven estudiante de 18 años, pasó más de 10 horas limpiando la avenida Bailey en la ciudad de Buffalo, una de las tantas violentas protestas que se desataron a lo largo de Estados Unidos en los últimos días.

Después de una ardua jornada de trabajo, en la que solo usó una escoba para recoger los desperdicios, su vecindario volvió a lucir como antes y ahora, los integrantes de la comunidad quisieron recompensar su esfuerzo de una forma que se volvió viral en Facebook , YouTube y otras conocidas redes sociales.

El primero fue Matt Block, que le obsequió a Gwynn el Mustang convertible color rojo del 2004 que era su orgullo y adoración. “No tuve las agallas de venderlo pero esta fue una buena manera de deshacerme de él y conocer a alguien que cuando lo reciba, sabrá apreciarlo”, señaló Block a WKBW, una estación de televisión afiliada a ABC.

“El auto del que me envió una foto era exactamente el mismo que mi mamá me consiguió por primera vez. Es del mismo color, todo igual”, agregó, por su parte, Gwynn, cuya historia compartida por la mencionada televisora en su canal de YouTube y que no tardó mucho en volverse tendencia en redes sociales como Facebook , estaba lejos de terminar.

Gwynn ahora no solo tiene un auto nuevo sino que Bob Briceland, de la Agencia de Seguros Briceland, le regaló una póliza vehicular válida por un año y el Medaille College le ofreció una beca completa. Y es que su plan original era trabajar y ahorrar lo suficiente para pagar sus estudios pero ahora eso ya no será necesario.

Conmovido por la generosidad de sus vecinos, Gwynn ahora mismo puede hacer realidad su sueño de estudiar Negocios y Mecánica para así, abrir su propio taller de reparaciones algún día. “Siempre quise ser alguien que ayude a todo aquel que tenga problemas con su auto. Es una gran oportunidad la que tengo frente a mí”, indicó.

Pero Gwynn no se duerme en sus laureles y aseguró que continuará ayudando a su comunidad. “Principalmente he estado ayudando a toda mi familia que siempre me ha apoyado, como mi tía abuela a la que mimo en todo. Le ayudé a pagar su renta y le compré el mismo teléfono que tengo”, finalizó.

