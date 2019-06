Así se ve 'Bohemian Rhapsody' usando resultados de Google Imágenes

▶ Joven recibe una postal escrita hace 112 años y ahora busca a familia de destinataria

Es imposible no encender la radio o buscar en el catálogo de canciones de alguien sin toparte con Bohemian Rhapsody, uno de los éxitos más recordados de la banda británica Queen pero, ¿alguna vez la disfrutaste con imágenes al azar encontradas en Google Imágenes que representan literalmente la letra? Un usuario de YouTube se avocó a esta tarea y el resultado se volvió viral casi de inmediato.

De acuerdo al usuario beavendetta de Reddit, creador del video que causó furor en YouTube tras ser compartido por el canal From India with memes, la inspiración le llegó al ver un material similar publicado hace unos meses con la canción “Rap God” de Eminem, que acumula hasta el momento más de 6 millones de reproducciones en la mencionada red social y la cifra va en aumento.

“Y qué mejor manera que hacer un video con Bohemian Rhapsody. Esta canción tiene tantas conexiones y no creo que nadie esté en desacuerdo que es un éxito que trasciende el tiempo. Así que esa es la razón por la que elegí la canción y espero que a todos les guste. Usé bastantes referencias desde Harry Potter a Animal Super Squad”, se lee en la descripción del video viral de YouTube.

En el video viral de YouTube hay una gran cantidad de imágenes de simples palabras, también hay algunas cuantas sorpresas como capturas del videoclip This is America de Childish Gambino, el alter ego musical del actor Donald Glover, hasta obras de Banksy y unos extraños dibujos del Sonic The Hedgehog. Así que si eres fan de Queen y del humor irreverente, este material sin duda es para ti.