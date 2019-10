► Perro se percata que había sido adoptado y reacciona de una manera emocionante

Virales de YouTube | Un peculiar enfrentamiento entre dos animales captó la atención de las redes sociales. La insólita trifulca grabada en video entre una encantadora pero obstinada cabra pigmea y un relajado perro de raza bulldog, que se registró en una localidad de Irlanda, se convirtió en una sensación viral en redes sociales como YouTube.

Nadie entiende cómo los protagonistas de la pelea llegaron hasta ahí: "¿Por qué me estás atacando, amigo?", parecía pensar el amistoso perro. La cabra, en su mundo, bajo un estado mental discutible, no pensaba en nada más que agarrarse a trompadas.

Lo curioso del hecho es que el perro mira con dirección hacia la persona que graba la escena intentando buscar una respuesta del porqué esta cabra lo atacaba. La reacción ha sido bastante comentada pero la explicación de la escena también fue desvelada.

"Ocurrió en Cookstown, Irlanda. El video tiene como protagonistas a nuestra cabra pigmea, Pig, y a nuestro bulldog, Rocky. Los vi mientras estaba en mi casa, simplemente decidí grabarlos mientras jugaban todo el tiempo", escribió el autor del viral en YouTube.

Cabra bebé ataca furiosamente a un bulldog y éste la mira sin entender nada. El video es viral en redes sociales. (YouTube)

La peculiar escena entre la cabra y el perro bulldog ha acaparado la atención de los internautas que han convertido el video en un viral en YouTube. Las imágenes tienen más de 200 mil reproducciones y un poco más de 200 reacciones entre los usuarios de la red social.

