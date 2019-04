'Conejo de Pascua' repartió golpes en vez de huevos de chocolate en pelea callejera

► Hombre salva a una foca de morir ahogada por culpa de un hilo industrial



El ‘Conejo de Pascua’ repartió algo más que huevos de chocolate el pasado fin de semana en Estados Unidos. Un video que se hizo viral en YouTube muestra cómo alguien disfrazado de este personaje se involucró en una pelea ocurrida en el centro de Orlando, Florida.

Al parecer, la trifulca se desató cuando un sujeto discutía con una mujer frente a un conocido club de comedia y ambos comenzaron a luchar. Es en ese momento que el ‘Conejo de Pascua’ decidió intervenir para propinar unos buenos golpes.

La pelea fue detenida por un oficial del Departamento de Policía de Orlando, que no arrestó a ninguno de los implicados. Pero, ¿qué motivó al protagonista del video viral de YouTube a meterse en este problema?

En declaraciones al noticiero News 6, recogidas por el portal Click Orlando, Antoine McDonald –la persona detrás del disfraz– asegura que no es alguien violento y que suele evitar las peleas a como dé lugar pero, en aquella ocasión, su actuación fue necesaria.

Y es que al ver que la mujer estaba siendo agredida por el individuo, no lo pensó dos veces y salió en su defensa. “El tipo estaba no sé si humillándola o algo por el estilo pero luego vi que él le escupió y ella empezó a golpearlo”, añadió McDonald.

El ‘Conejo de Pascua’ no conocía a ninguno de los implicados en el enfrentamiento pero dijo que no iba a tolerar la falta de respeto hacia una mujer. Si bien tuvo miedo de ser arrestado, el joven dijo que iba a aceptarlo con gusto pero afortunadamente aquello no ocurrió.