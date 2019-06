El espectacular cambio de look de una madre que no iba al salón de belleza desde 1986

▶ Antes y después de Karol G: el impresionante cambio de la novia de Anuel AA a lo largo de su carrera



Una madre de familia que no había ido a un salón de belleza desde mediados de 1980 sufrió un radical cambio de apariencia en un programa de televisión de Estados Unidos, el mismo que dio que hablar cuando el video que narraba su historia fue compartido en YouTube.

“Su cabello, su ropa, ha sido el mismo desde 1986”, contó la también orgullosa abuela al programa de Rachael Ray. “Mis amigos siempre comentan sobre mi cabello, de que debería cortármelo, pero me siento fuera de mi zona de confort pensando eso”, agregó.

“Le temo al cambio. La última vez que fui a un salón de belleza fue quizás hace 25 años”, precisó Cathy sobre su larga cabellera, que le llega a la cintura. Asimismo, sus puntas lucen maltratadas y la tonalidad de rubio que eligió para teñirse la hacen ver como si usara peluca.

En cuanto a su vestuario, la protagonista del video viral de YouTube estima que no se ha comprado prendas nuevas desde hace 15 años ya que se siente cómoda con su estilo simple y suelto. Pero algo ocurrió en su vida que le animó a cambiar de look.

“No me gusta gastar dinero en mí misma. Me gusta gastarlo en mi familia. Mi hijo se va a casar en octubre y me gustaría lucir bien para su boda”, señaló Cathy, por lo que su hija Kayla contactó al programa de Rachael Ray para que le cumplieran su deseo.

Cuando llegó el momento de la gran revelación, que estuvo a cargo del reconocido estilista Kyan Douglas, Cathy sorprendió tanto a su familia como a sus seres queridos al lucir un peinado muy a la moda acompañado de un elegante vestido rojo que resaltaba su figura.

El equipo que estuvo a cargo de su transformación no solo cortó su cabello sino que lo tiñó de un color rubio más natural, reduciéndole algunos años. Cathy estalló de felicidad ya que ahora sí estaba preparada para la ocasión especial que le aguardaba.