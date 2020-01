El trío punkie sobreviviente de California, compuesto por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool se convirtieron en tendencia en YouTube esta semana por el estreno de “Oh Yeah!”, el videoclip adelanto del que será su nuevo disco “Father of All M*therf*ckers” que se estrenará este 7 de febrero.

La canción es parte de su segunda probada al disco, ya que en septiembre del año pasado compartieron “Father Of All...”, una canción con un sonido más punkie rudo, pero que no dejaba de ser pop.

Sin embargo, “Oh Yeah!” es una canción pop que usa sintetizadores junto con las guitarras distorsionadas clásicas del género subterráneo punk y que usa el sampleo de la canción exitosa “Do You Wanna Touch Me” de 1984 de Joan Jett. En las imágenes se puede ver como Billy Joe fue vestido y maquillado como la cantante del disco con los Blackhearts.

Como describen en el video, los muchachos de Green Day se sienten contentos de rendir homenaje al clásico ochentero, mas no recibirán regalías por su comercialización porque, como señalaron, “uno de los escritores de esta canción es un total idiota”, por lo cual donarán el dinero recolectado a organizaciones que luchan contra la pobreza y las víctimas de agresiones sexuales, respectivamente.

El video fue dirigido por Malia James, quien hizo videoclips para cantantes como Troye Sivan y muchos otros más y actualmente es tendencia en YouTube con 1 millón de reproducciones.

TENDENCIA EN ECUADOR

Una de las razones principales por las que el videoclip fue tendencia, es porque en una escena sale Tré Cool interpretando a un conserje, donde en la parte trasera se puede observar un escudo y una camiseta en miniatura del equipo Barcelona Sporting Club de Ecuador.

