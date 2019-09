La historia del cartero que siempre le entrega el correo a una perrita aun cuando no tiene correspondencia A Martin Studer se le ocurrió una original idea para los días en que no tenía nada qué llevar a la casa de su amiga 'Pippa', que no tardó en volverse tendencia en redes sociales como Facebook y YouTube

El cartero confiesa que las visitas a casa de la mascota son lo mejor de su jornada laboral. (Foto: Martin Studer en Facebook)