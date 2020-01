Como un pequeño bebé que balbucea e intenta decir sus primeras palabras, ‘Max’, un perro de raza husky, se ha convertido en tendencia mundial por su intento de mantener conversaciones con su dueño en su canal de YouTube.

‘Max the Husky’ es su canal de la plataforma de videos donde tiene más 284 mil suscriptores, pero por video mantiene un constante promedio de más de 1 millón y medio de reproducciones.

Desde su estrellato en el internet, ‘Max’ y su dueño mantienen tertulias donde el perro intenta decir palabras con tal de comunicarse. Muchos en los comentarios aducen a que el intento del animal de comunicarse es atípica, pero fascinante.

Por ello no es extraño encontrar videos como este que se convirtió en viral, en el cual este can y su dueño conversan sobre un libro con animales, donde la pronunciación de “pollo”, “pato”, “huevo”, entre otros animales o palabras, es extraño pero no tan disparatado.

