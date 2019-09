Patos interrumpen un juego de golf para espantar a un caimán

► Niño siembra pánico con una granada en un jardín de infantes



¿Te imaginas estar jugando golf con tus amigos y ser interrumpido por un grupo de patos persiguiendo a un caimán? Eso fue precisamente lo que le ocurrió a los protagonistas de un video que viene causando sensación en YouTube y otras redes sociales.

El curioso hecho, que acumula miles de visitas en YouTube, tuvo lugar durante la segunda edición del Christie’s Critters Invitational on The Champion Course, evento anual que se realiza en paralelo al PGA National de Estados Unidos.

Los golfistas observaron la situación desde la seguridad de sus vehículos motorizados y afortunadamente nadie resultó herido cuando el caimán decidió salir a dar un paseo antes de que fuera ahuyentado a graznidos por los valientes patos.

Esta jocosa escena desató toda clase de comentarios en YouTube, desde que parecía la trama de una alocada película de ciencia ficción hasta lo fieramente territoriales que pueden llegar a ser los patos.