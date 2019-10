Virales de YouTube | “Podemos juzgar el corazón de un hombre según trata a los animales”, decía el famoso filósofo prusiano Immanuel Kant y el protagonista de un video que se ha vuelto viral entre los usuarios de YouTube sí que posee uno grande al ver cómo disciplina a su travieso perro que le gusta andar todo el día fuera de la casa. Esta fue la curiosa reacción de su mascota ante su regaño que, sin lugar a dudas, se convirtió en uno de los clips favoritos de los amantes de los animales en todas partes del mundo.

En el video que causa furor en YouTube, que fue grabado en México, se observa a un hombre regañando a su mascota por “andar de vago” y la adorable reacción del can no hizo otra cosa que cautivar a los millones de usuarios de la mencionada plataforma social.

“Hey, ¿dónde andabas? Pura calle te llevas tú, ¿eh? Ya te dije, si no quieres estar aquí, agarra tus garritas y vámonos. ¿Por qué eres así? Nomás vienes a comer y luego te largas a gusto. Aquí estás para cuidar y si no quieres, te vas de volada”, se le oye decir al hombre.

“¿Me estás escuchando? Veme, voltéame a ver. Veme, voltéame a ver. Tú sabes lo que te estoy diciendo, ¿sale? Si no quieres hacer caso, si no quieres respetar las reglas, vámonos de aquí. Tú lo sabes, ¿eh?”, agregó el protagonista del video viral de YouTube a su perro.

“Bien a gusto vienes, tragas y luego te largas de loco a la calle todo el día. ¡Te estoy hablando! Voltéame a ver. Veme, te estoy hablando. Si se va a quedar, deme la mano, sino váyase. Estamos en un trato, ¿eh?”, le advierte a su mascota, que avergonzada le da la pata.

“Si se me sigue portando mal, se me va a ir. Agarra sus garritas y se me larga, ¿de acuerdo? ¡Voltéeme a ver! ¡Véame, véame! ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Chóquela pues, la mano. Chóquela. Esoooo”, finalizó el regaño el estricto pero amoroso dueño de la mascota.

Hasta el momento el video compartido en YouTube por el canal Imagen Noticias acumula más de 2 millones 588 mil reproducciones y miles de comentarios, en los que más de uno resalta el cariño del hombre hacia su mascota por la forma cómo corrige su mal comportamiento.

