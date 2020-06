El gran día que los gamers del mundo esperaban finalmente llegó. Con una presentación transmitida en varios idiomas a través de YouTube y otras redes sociales, Sony reveló los juegos de lanzamiento del PlayStation 5 (PS5) y la apariencia final de su nueva consola.

En el video de una hora de duración de YouTube se pudo apreciar anuncios como la secuela de Horizon: Zero Dawn, la octava entrega de Resident Evil, un nuevo juego de Spider-Man protagonizado por Miles Morales y el audaz diseño de PS5.

DOS EDICIONES DE PS5

La consola llegará a las tiendas a fines de año en dos modelos: una para juegos físicos (con entrada para discos) y otra para juegos digitales. No se mencionó el precio de ninguna de estas versiones de PS5.

GRAND THEFT AUTO 5

“Expandido y mejorado”. Con la versión para PS5 de GTA V, Rockstar Games mantiene vigente su saga insignia desde su exitoso debut en PS3 y sobreviviendo toda la generación de PS4. Saldrá a la venta en 2021.

SPIDER-MAN: MILES MORALES

El juego desarrollado por Insomniac llegará a fines del 2020. Las imágenes del breve tráiler, en las que se aprecia al popular personaje de Marvel en escenas llenas de acción, fueron capturadas con una PS5.

HITMAN III

La conclusión de la trilogía de la historia del Agente 47, el famoso asesino a sueldo, saldrá a la venta en enero de 2021 y estará a cargo de IO Interactive. También estará disponible para PS4.

RATCHET AND CLANK: RIFT APART

En esta nueva entrega del clásico de PlayStation desarrollada por Insomniac podrás abrir portales dimensionales y saltar hacia nuevos ambientes en lo que parece una genial muestra de los veloces tiempos de carga del PS5. No tiene fecha de lanzamiento oficial.

GRAN TURISMO 7

El simulador de carreras de autos se encuentra bajo desarrollo por Polyphony Digital. No se mostró la fecha de su lanzamiento pero el tráiler que mostraron estaba lleno de adrenalina y velocidad.

RETURNAL

Esta nueva franquicia de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios es desarrollada por Housemarque y será exclusiva para PS5. Se trata de un shooter en tercera persona de una astronauta perdida en un extraño mundo. No se mostró su fecha de lanzamiento.

PROJECT ATHIA

El siguiente juego de Luminous Productions, un studio perteneciente a Square Enix, proviene del equipo detrás de Final Fantasy XV y estará “diseñado exclusivamente para PlayStation 5”. No se mostró su fecha de lanzamiento.

SACKBOY: A BIG ADVENTURE

El carismático protagonista de LittleBigPlanet aparecerá en un nuevo juego de plataformas en 3D para PS5 con una opción de hasta cuatro jugadores a la vez que se encuentra en desarrollo por Sumo Digital.

DEMON’S SOULS EN PS5

Bluepoint Games y Japan Studio llevarán a PS5 el remake del clásico de Sony, precursor de juegos como Dark Souls y Bloodborne. Prepárate para experimentar su inquietante trama y despiadado modo de juego con “una calidad visual incomparable y un rendimiento increíble”.

RESIDENT EVIL 8 VUELVE AL MODO PRIMERA PERSONA

Si bien se trata de la octava entrega de la popular saga de Capcom, este juego técnicamente lleva como título VILLAGE: Resident Evil, poniendo especial énfasis en la palabra “VILLAGE” donde se puede apreciar el 8 en números romanos. Saldrá a la venta en el 2021.

HORIZON: FORBIDDEN WEST

La secuela de Horizon: Zero Dawn contará la historia del viaje de Aloy al occidente de “Estados Unidos de un futuro distante”. La guerra podrá pelear, montar animales y nadar a través del vasto paisaje. No se anunció cuándo saldrá a la venta para PS5.

Otros avances mostrados en el evento del PS5 fueron Stray, Destruction All-Stars, Kena, Bridge of Spirits, Goodbye Volcano High, Jett: The Far Shore, Godfall, Solar Ash, Astro’s Playroom, Little Devil Inside, NBA 2K21, Deathloop, Pragmata, Oddworld: Soulstorm y GhostWire: Tokyo. Puedes encontrar todos en el canal oficial de PlayStation en YouTube o en la siguiente lista de reproducción:

