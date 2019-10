► FOX Sports EN VIVO | River Plate vs. Boca Juniors EN DIRECTO: HOY duelo por semifinales en Copa Libertadores 2019

Fabio Tucznio es considerado como uno de los hinchas más acérrimos de River Plate ya que lleva siempre consigo un importante recuerdo del club de sus amores: un código QR tatuado en su pantorrilla que muestra un video del triunfo 3-1 de los ‘millonarios’ ante su eterno rival, Boca Juniors, en la final de la Copa Libertadores 2018 que se disputó el pasado 9 de diciembre en Madrid, España.

Ahora, que River Plate y Boca Juniors se volverán a ver las caras en el prestigioso torneo continental aunque esta vez en las semifinales, Tucznio fue entrevistado por la filial argentina de la cadena ESPN para hablar sobre el arte corporal que lo convirtió en una celebridad entre los seguidores del conjunto que dirige el exfutbolista Marcelo Gallardo que radican tanto en su país como en el extranjero.

“Había que hacer algo diferente porque fue un partido realmente diferente a cualquier otro en la historia del fútbol mundial”, dijo Tucznio en declaraciones para el mencionado canal. “Mirá que es muy arriesgado porque cuadradito por cuadradito, hay que hacerlo muy prolijo porque corremos el riesgo de que cuando lo terminás, no se lea”, agregó el famoso hincha de River Plate, cuyo video “tatuado” en su piel sigue activo y acumulando visitas.

Poco después corrió el rumor de que la mencionada plataforma de videos había dado de baja el enlace debido a innumerables denuncias por infracciones de derechos de autor, principalmente de seguidores del cuadro ‘Xeneize’, según reportaba el diario AS en aquel entonces pero el propio protagonista de la historia demostró que el código QR funcionaba perfectamente.

Y es que poco después de que las imágenes del momento en que plasmó en su piel el código QR se volvieron tendencia en las redes sociales. Tucznio fue ovacionado y felicitado por su decisión, pero también recibió insultos y fue blanco de un movimiento en Internet que tenía como propósito arruinar su tributo a River Plate buscando que YouTube borrara el video al que estaba vinculado el tatuaje.

“Lo bloqueé desde mi cuenta para evitar las malas intenciones”, escribió Tucznio en respuesta a las innumerables críticas que recibió de los detractores de River Plate por su original homenaje, adjuntando un video en el que demuestra que funciona correctamente. En la actualidad, el video tiene más de 8,710 reproducciones y los comentarios han sido desactivados.

Pero este no es el único tatuaje relacionado a River Plate que Fabio Tucznio lleva en su cuerpo. “Tenemos de todo. Fecha de fundación y de ahí vas bajando con (Ángel) Labruna. Tenemos al escudo, al ‘Beto’ (Norberto Osvaldo Alonso), la pelota naranja, la Intercontinental, a Ramón (Díaz) y el ‘Muñeco’ (Marcelo Gallardo)”, precisó el hincha a ESPN, que dijo que volvería a hacerse otro tatuaje “un poquito más grande” del técnico “agradeciéndole por todo”.

“River (Plate), después del acontecimiento que tuvo de haberse ido a la B, se refundó con esto. Esto tapó todo, esto tapó todo. El que te diga que no, te miente. Nosotros no estamos festejando un logro de otro. ‘Eh, que te fuiste a la B’, no, no, papá. Yo te gané una copa a vos y festejo con logros propios; o sea, festejo lo que ganó mi club. Esa es la gran diferencia”, manifestó.

“Ellos van a volver a ser grandes ese día, el día que reconozcan que su eterno rival lo manchó para siempre. River y Boca tuvieron dos finales en toda su historia. Preguntá quién ganó las únicas dos. En marzo y seis meses después, tuvieron revancha. Esta de ahora no es una revancha. Final hubo una sola. Una en Mendoza y una en Madrid”, agregó el acérrimo hincha del cuadro ‘Millonario’.

Consultado sobre qué le diría a un hincha de Boca Juniors que le mencionara que el partido de semifinales por la presente Copa Libertadores es “una revancha”, el protagonista del viral del momento en redes sociales como YouTube contó que lo único que le dirá es que escanee su código QR y “mire cuando yo levanté la copa así y atrás se veían todos ellos cruzaditos de brazos”.