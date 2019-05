Visitan un tétrico lugar y graban sin querer evidencia vinculada a un escabroso crimen

► Ciudad china adopta reconocimiento facial para acelerar entrada al metro

¿Te imaginas grabar contenido para tu canal de YouTube y descubrir sin querer una pieza clave para resolver un crimen? Pues eso fue lo que precisamente le ocurrió a una ‘influencer’ estadounidense especializada en viajes durante una reciente visita a Chipre.

Sarah Funk compartió en su canal de YouTube un video de su visita al “lago rojo” Mitsero, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Nicosia. Sus aguas lucen teñidas de este color debido a la contaminación tóxica que dejó las operaciones de una minera británica.

En las imágenes que se volvieron viral en YouTube se observa un maletín que podría tener una conexión al caso de un asesino serial que conmocionaría Chipre dos años después de que la ‘influencer’ filmara en el mencionado sitio.

El principal sospechoso confesó haber asesinado a siete personas hace unos días y, de acuerdo a su testimonio, se deshizo de los cuerpos de ciertas víctimas en maletines que arrojó al mencionado lago que aparece en el video viral de YouTube.

Funk, que desconocía de este suceso al momento de grabar el video, y su acompañante bromean sobre lo aterrador que luce el lugar mientras atraviesan un alambrado de púas para llegar a su destino.

“Se siente como un aire a muerte, ¿sabes?”, se le oye exclamar a Funk, que en el minuto 2:08 del video viral de YouTube, se le observa en cuclillas fotografiando un objeto rectangular que sobresale de las aguas que podría ser uno de los equipajes conteniendo restos humanos.

Las autoridades de Chipre creen que hay tres maletines en el lago y hace unos días recuperaron uno. Se desconoce si se trata del mismo que Funk vio hace dos años y no confirmaron si usaron el video viral de YouTube en sus investigaciones.

El fin de semana pasado, un militar chipriota identificado como Nicos Metaxas confesó haber acabado con la vida de cinco mujeres y dos menores de edad en un periodo de tres años, arrojando los cuerpos de tres de ellos a las aguas del lago rojo Mitseros.

Al parecer, las víctimas adultas serían trabajadoras domésticas que llegaron a Chipre provenientes de países como Filipinas, India, Nepal y Rumanía. El sector político culpa a las fuerzas policiales por no haber buscado lo suficiente cuando se reportó sus desapariciones.

Después de la confesión del principal sospechoso de estos crímenes se conociera, la ‘influencer’ actualizó la descripción del video viral de YouTube señalando que se encuentra “devastada” por lo ocurrido y dijo que no maneja ninguna información al respecto.

“Muchos me han mandando mensajes y preguntando si sé algo más. No sé nada. Todo lo que puedo compartir son fotos que no he publicado”, escribió Sarah Funk, compartiendo un enlace a su blog personal.