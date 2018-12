Argentina : perro ingresa a campo de fútbol y evita gol

En más de una ocasión el mundo del fútbol ha registrado anécdotas en las que simpáticos perros aparecían en medio de partidos y se robaban el show, siendo muchas de estas virales en sitios como YouTube.

La última anécdota de este tipo se registró en la tercera división de Argentina, durante un encuentro que Juventud Unida de Gualeguaychú y Defensores de Villa Ramallo disputaban este domingo. Lo curioso es que en este caso, el animal tuvo protagonismo directo en el juego.

El arquero de Defensores se disponía a despejar la pelota, pero su disparo fue interceptado por un rival que de inmediato pateó con dirección a la portería. Cuando parecía que la pelota iba a ingresar al arco sin problemas, apareció corriendo un perro que evitó el gol y la envió al córner.

🎥¡Arquerazo!, en el partido entre Juventud Unida de Gualeguaychú vs Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por el #FederalA un perro se metió en la cancha, atajó un remate y mandó la pelota al córner 🐶⚽

Video: Gentileza GB pic.twitter.com/oGr1PquUzs — Solo Ascenso (@SoloAscenso) 4 de diciembre de 2018

La escena fue ampliamente difundida en redes sociales como Twitter y el sitio de videos YouTube. Lo divertido de la escena hizo que esta traspasara las fronteras de Argentina, donde también se ha visto con diversión este curioso momento.

Más allá de este detalle, la aparición del can no tuvo tanto impacto como se podría haber pensado, pues Juventud Unida se impuso por un cómodo 3-0. Gracias al resultado la presencia del animal no fue más que una anécdota.