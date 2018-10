Un buzo español busca generar conciencia sobre los residuos plásticos que son desechados en el mar luego de que grabara cómo salvó a un tiburón en Australia de morir ahogado con una red de plástico que tenía enganchada en los dientes. Su increíble hazaña se volvió viral en YouTube.

Iñaki Aizpun es el nombre de este héroe, que con su video viral de YouTube busca generar conciencia sobre la forma correcta de desechar estos residuos, que generalmente son arrojados en grandes cantidades a los océanos.

Los animales marinos son los que sufren de forma directa con esta invasión silenciosa de los objetos plásticos de un solo uso, pues los confunden en el agua con comida y suele provocarles dolorosas muertes.

Aizpun se trasladó a Australia para desarrollar su proyecto, una empresa de buceo para nadar con tiburones, y desde entonces comparte espacio con estos animales con total naturalidad, tal como lo demuestra en sus videos de YouTube.

Su increíble historia fue recogida por el diario La Vanguardia, que detalló que el material en cuestión fue grabado en la zona de Byron Bay donde hace unos días se encontró a un tiburón toro con una red de plástico enredada a la boca.

Con sus clientes y acompañantes grabando el momento, el buzo se animó a intentar retirársela, con el fin de evitarle “una muerte lenta y dolorosa”. Con mucha delicadeza, finalmente consiguió retirarle el residuo después de varios minutos.

“Probé suerte, guardando siempre una distancia porque no sabía cómo podía reaccionar”, precisó Iñaki Aizpun. “Los tiburones no son agresivos, solo atacan por accidentes, no formamos parte de su menú”, añadió.

“Hay algunos tiburones jóvenes que confunden los surfistas con focas y desgraciadamente algunos han fallecido. Pero los tiburones pueden llegar a ser amorosos y mi consejo es que los buzos no piensen en el temor, que piensen en amor y entonces el tiburón no te ataca”, contó.