Trabajadoras obligadas a ‘gatear’ por no llegar a las metas anuales en China

¿Estabas decepcionado porque no te dieron un bono a fin de año al no llegar a las metas dispuestas por tu jefe? Anímate. Podría haber sido mucho peor. La prueba es lo que sucedió con unas trabajadoras chinas, quienes fueron obligadas a arrodillarse por no alcanzar las metas, hecho que se volvió viral en YouTube al traspasar las fronteras de Weibo.

De acuerdo a los reportes locales, esta semana, un grupo de trabajadoras de una compañía en Tengzhou recibieron la orden de arrodillarse y gatear en medio del tráfico.



Incrédulos transeúntes observaron atónitos como el personal en línea avanzaba por las calles, en medio de autos que en podrían haberlas atropellado, según se aprecia en el video difundido en Weibo y YouTube.



De acuerdo a los medios, todas eran mujeres, cuya empresa no llegó al objetivo de ventas de productos de belleza. Ellas son lideradas por un empleado varón, quien es visto en la grabación de Weibo y YouTube, portando una gran bandera roja.



Según se informó, la policía fue avisada del hecho y ordenó al supervisor detener el humillante castigo y le dio una advertencia verbal.



Tras la viralización de las imágenes, se reportó que se ordenó a la compañía detener el negocio y llevar a cabo la auto-reflexión por parte de las autoridades locales.