Diego Moreno se encontraba movilizándose en una rodada de ciclistas por una conocida avenida de la provincia argentina de La Rioja sin imaginar que iba a pasar por una experiencia sumamente dolorosa, la cual lo volvió famoso en YouTube y otros sitios.

Tal como contamos en el titular, el hombre cayó a una hilera de cactus que estaba al lado de la vía. El video que fue publicado en la mencionada plataforma muestra que el sujeto acribillado de espinas.

Las personas que estaban alrededor no dudaron en prestarle auxilio. Felizmente, Moreno no se puso nervioso y colaboró con los buenos samaritanos.





Según publicó Clarín , el ciclista acabó siendo ingresado a un hospital. Allí, con mucha destreza, los galenos lograron extraer cada una de las espinas.

¿CÓMO PASÓ?

Moreno afirmó que perdió el control de su bicicleta tras pasar por un bache. “Cuando quise agarrar el manubrio de nuevo lo empujé más todavía y me fui de lleno contra las pencas”, dijo.

“Gracias a Dios, la saqué barata porque iba de gafas y casco y no me pinché la cara ni la cabeza, porque por la forma en la que se me incrustaron las espinas podría haber quedado ciego”, añadió.

