DjMaRiiO causa furor con los videos que sube en su canal de YouTube, en donde tiene más de 6 millones de suscriptores. En uno de los últimos materiales que publicó, el famoso gamer hizo caso a la gran comunidad que lo sigue e hizo un análisis distinto a Luis Advíncula. En solo unos días, el clip está cerca de llegar al millón de visualizaciones.

El video se llama “reaccionando al jugador más rápido del mundo”. Ahí, el youtuber realiza un análisis de la rapidez y juego del lateral de la selección peruana, que actualmente milita en la segunda división del fútbol español. No es la primera vez que DjMaRiiO se refiere a Advíncula. Ya en el pasado, jugando el Modo Carrera en el FIFA 19, el gamer muestra su gusto por utilizar al peruano en el mundo virtual.

Lo primero que se pone en pantalla son las cartas que ha tenido el jugador del Rayo Vallecano desde que aparece en el FIFA, popular saga de videojuegos de fútbol. Como es de esperarse, la habilidad más alta del peruano en sus cartas es la velocidad, lo que hace que tenga un ritmo de juego bastante alto. El recuento va desde el FIFA 14 hasta el más actual, el FIFA 20.

DjMaRiiO mostrando las cartas de Luis Advíncula en el FIFA 16.





Después de mostrar todas las cartas que ha tenido Advíncula en el juego, comienza a reproducirse imágenes del peruano en acción con las camisetas de la selección, Sporting Cristal, Lobos, Juan Aurich, entre otros equipos por los que ha pasado.

“Es que lo único que tiene que hacer es echarse el balón para adelante. Me parece mejor de lo que me esperaba”, comenta el español mientras observa las imágenes del rendimiento del lateral derecho en la vida real.

El punto de mayor emoción se da cuando en el compacto se ve el gol de Advíncula a Alemania en un amistoso posterior al Mundial de Rusia 2018. Y otro golazo de derecha del peruano en nuestro torneo. DjMaRiiO no duda y hace una petición a EA Sports de cara al FIFA 21.

“Sí, sí... ¡Qué golazo de Advíncula! Chicos, hay que hacer una petición de firmas: en FIFA 21, Advíncula jugador de oro o carta de oro”.

Y finaliza: “Grande Advíncula, me ha encantado. A mí sinceramente me ha sorprendido. No estoy acostumbrado a ver partidos de Rayo Vallecano o de Perú, pero sinceramente, me ha ganado este tío”.





El gol de Advíncula a Alemania

En el video hecho por DjMaRiiO, uno de los goles de Luis Advíncula que se muestra es el que le hizo a la selección alemana en el 2018. En aquel amistoso de setiembre, disputado en el Rhein-Neckar-Arena, terminó con derrota de Perú por 2-1.

El marcador lo abrió precisamente Advíncula. En el estadio de su ex club, el Hoffenheim, el lateral se proyectó por la banda derecha, pisó el área de los teutones y sacó un derechazo, que venció la resistencia del arquero Marc-André ter Stegen, jugador del Barcelona de España.

Sin embargo, la felicidad no duraría para el equipo de Ricardo Gareca. Julian Brandt y Nico Schulz dieron vuelta al tanteador a favor de Alemania, que meses antes había quedado eliminada en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia.

