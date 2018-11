Empuja a su hijo para evitar un gol y protagonizan el blooper del año

Lo peor de los partidos de menores son los padres, se toman los encuentros jugados por sus hijos como si estuvieran disputando la final del Mundial de Fútbol o la de la Champions. Al menos eso nos ha hecho pensar un video que se ha hecho viral en YouTube.



No sabemos si el Bow Street Magpies FC vs. Ysgol Llanlar FC, en Gales, es considerado un clásico como el de Boca vs. River, pero la concentración de algunos de los peques estaba puesta en otra cosa: en especial la del arquero, como se ve en el viral de YouTube.



Como se aprecia en las imágenes que se han vuelto viral esta semana en el portal de YouTube, el portero de uno de los equipos parecía no estar al tanto del juego mientras el delantero rival armaba un ataque y lanzar un disparo digno de Cristiano Ronaldo.



Pero por suerte siempre están ahí los padres para asegurarse que siempre estemos a la altura de la circunstancia. En este caso, con un empujón que hizo caer al portero en la trayectoria del balón. La verdadera jugada del 2018 hecha viral en el portal de YouTube.



La peor parte del clip, que ahora es viral en la plataforma de videos de YouTube, es que uno de los delanteros rivales agarra el rebote y acaba marcando un tanto. Así se va el padre, totalmente indignado tras percatarse que ha protagonizado el blooper del año.