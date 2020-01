Lo más probable es que hayas entrado a este artículo totalmente sorprendido por el titular que escribimos. La relación descrita ahí quedó demostrada en un video que recientemente fue subido a YouTube .

En este se aprecia al felino parado al lado del equino, al cual acaricia de una manera delicada y tierna. El caballo se queda quieto y calmado, como si disfrutara los mimos de la leal mascota.

La persona que graba la situación protagonizada por los animales, que posiblemente sea la misma que facilitó el registro para que sea difundido en YouTube, parece conocer muy bien la relación que tienen el gato y el caballo.

En la descripción del clip, que se puede hallar en el canal Rumble Viral, no se indican detalles sobre la escena que, estamos completamente seguros, no se da usualmente en la naturaleza. No obstante, ello no ha frenado a los usuarios, quienes dejaron conmovedores comentarios.

“¡¡Amo verlos así!! Estas dos criaturas han sido bendecidas, son extremadamente lindas y dulces”, manifestó uno de los cibernautas.

