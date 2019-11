Muchas personas poseen una lista de canciones que han marcado sus vidas. En no pocas de estas aparecerá el meloso y conocido tema “Total Eclipse of the Heart” (1983), el cual se encuentra interpretado por la galesa Bonnie Tyler.

El videoclip de la pieza tiene más de 651 millones de reproducciones en YouTube y una gran cantidad de comentarios. Varios de estos son de un tinte apasionado, algo que denota lo querida que es la referida canción.

Es por ello, quizá, que un video ha causado un revuelo sin precedentes. En este se aprecia a una mujer tratando de interpretar "Total Eclipse of the Heart" en el set del programa brasileño "Alerta Amazonas".

“NEVE, NEVE”

El resultado, como ya habrás intuido leyendo el titular, no pudo ser peor. La fémina, llamada Priscila Munhoz, no llegó a articular las emotivas frases que conforman el tema. Vamos a ver qué pasó.

“No puedo creer cómo destruyó esta cautivadora canción, es una criminal”, “Debería ir presa por cometer semejante atrocidad” y “Mejor que solo cante en portugués”, fueron algunos de los comentarios hechos por los usuarios.

Cabe mencionar que Priscila Munhoz cuenta con un canal en YouTube. Ahí se ve su número telefónico con el fin de ser contactada para presentaciones.

