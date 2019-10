Los videos de perros tienen un lugar asegurado en el corazón de los usuarios de las redes sociales. Es por ello que muchos de dichos clips acumulan una gran cantidad de reproducciones en YouTube y otras plataformas sociales.

Uno de estos se encuentra protagonizado por un perro de raza golden retriever, el cual realiza una serie de muecas mientras es acariciado por su propietaria. El material fue subido a YouTube por el canal ViralHog, especializado en virales.

Algunos internautas que vieron las imágenes no pudieron evitar pronunciarse acerca del comportamiento del can, cuyo nombre se desconoce. “Me parece sumamente encantador. De seguro sus dueños le adiestraron”, sostuvo uno de ellos.

En la descripción del viral, que se encuentra disponible en YouTube desde el 10 de octubre, no se indica el lugar de procedencia del clip ni tampoco el día que la escena fue registrada.

