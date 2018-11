Realizó truco que incluía 'tragar' 13 cuchillos y terminó de la peor manera

Introducir cuchillos a la boca es uno de esos talentos que (afortunadamente para muchos) resulta insólito. Es atrevido y emocionante, pero sumamente peligroso para quien lo ejecuta.

Incluso los profesionales pueden cometer errores. Cada vez que actúan en un nuevo lugar, ante nueva multitud y en diferentes condiciones físicas, existe la posibilidad de que algo salga mal.

Eso le pasó a Chris Steele, también conocido como el 'Capitán Steele', quien lleva una década realizándolo. Últimamente apareció en programas como 'America's Got Talent' con su esposa, quien también es intérprete.

Nunca tuvo ningún percance importante a pesar del riesgo, hasta hace unos días. "Es increíble que esté vivo. Me gusta decir que posiblemente alguien en el cielo estaba cuidándome, porque fue un accidente bastante duro", ha comentado a los medios.

Se atribuyó la lesión al hecho de que ya estaba cansado después de completar varios espectáculos. "Terminé haciendo el truco, pero estaba en un lugar que tenía techos muy bajos", explicó.

"Muchas veces, cuando estoy en un lugar con techos bajos, me he arrodillado y puedo hacerlo de todos modos. En este caso, creo que sucedió una combinación de agotamiento, de no tener [el] ángulo correcto".

Steele empujó a través de la pared lateral de su esófago, 16 pulgadas hacia abajo. "Definitivamente había mucha sangre en las espadas. Después de eso, supe que algo había sucedido, pero no sabía si sucedió dentro de mi esófago, o si perforé mi esófago".

Media hora después, sintió arcadas y tuvo problemas para respirar, de modo que fue trasladado a un hospital local, donde se recupera.

Pese al accidente, el mago aseguró: "Es para lo que he nacido. Tengo demasiado trabajo sin terminar".