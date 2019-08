Youtube: ¿Quién es Sergio Ramírez y por qué se ha convertido en el hombre más buscado en internet?

Desde hace unos días, el nombre de una persona se ha hecho viral luego que realizara un conmovedor comentario en la cuenta de YouTube de Luis Villar, popularmente conocido como Luisito Comunica, quien tiene más de 25 millones de seguidores.

El youtuber explicó que el pasado 9 de agosto, recibió a través de sus redes sociales, la captura de pantalla de un mensaje que un hombre dejó en uno de los videos que subió en abril de 2017, titulado “Así es volar en primera clase”.

El comentario publicado por el internauta identificado como Sergio Ramírez dice: “Tengo 60 años, nunca me he subido a un avión ni salido del país. Tampoco conozco el mar, por eso me gusta ver tus videos porque así viajo lo que nunca pude”.

Debido a esta situación, el youtuber mexicano decidió llamar a sus seguidores para que lo ayuden a buscar a esta persona. ¿Para qué? Porque quiere hacerle un regalo muy especial: invitarlo a uno de sus tantos viajes con todos los gastos pagados.

“Tenemos una misión importante: encontrar a esta persona e invitarlo de viaje (…) Es algo muy conmovedor”, expresó Luisito Comunica.

Tras el llamado, algunos de sus seguidores están tratando de buscar quién es el internauta que escribió dicho mensaje, aunque no hay mayores datos sobre él. Solo se sabe que el canal de YouTube de Ramírez fue creado en octubre de 2012, pero no tiene ningún video ni otra información.

Algunos han descubierto que el hombre sería un médico veterinario, viviría en Cuernavaca (México) y comentó por última vez en YouTube hace dos meses.

A raíz de la búsqueda de Sergio Ramírez, increíblemente su perfil acumuló más de un millón de seguidores, sin que tenga un solo video. "Posiblemente el primer canal en llegar a un millón sin un solo video. Este es un momento épico en Internet. Histórico", escribió 'Luisito Comunica' este martes en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, desde que el youtuber realizó la convocatoria para ayudarlo a localizarlo, muchos han tratado de hacerse pasar por dicho personaje. Otros han utilizado este caso para trolear a Luisito Comunica y hacer memes.