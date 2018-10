Danny Means, de 20 años, intentaba realizar saltar una banca con su skate, pero terminó protagonizando una aparatosa caída que ha sido bastante comentada entre los miles de cibernautas de las redes sociales. El video de lo ocurrido es viral en el portal de YouTube.



El temerario joven protagonista de las imágenes viral compartidas a través de la plataforma de videos de YouTube cayó de cara contra el suelo. El hecho ocurrió en un skatepark de la localidad de Aumsville, en el estado de Oregon, Estados Unidos (USA).



"Como cualquier otro día en el skate cuando llega la lluvia, la sesión termina. Acababa de empezar a llover y ya había guardado mi patineta en mi auto. Por alguna razón, terminé patinando con la tabla de uno de mis amigos en lugar del mío", contó el joven en el video viral de YouTube.

"Su patineta es más pesada que la mía, lo cual no es realmente un problema, pero jugué un juego mental conmigo mismo. El truco que estaba intentando es algo que hago todos los días, un 'truco de seguridad'", contó en la descripción del viral publicado en YouTube.



"Mientras estaba rodando hacia el banco, bajo la ligera lluvia, sobre una tabla que no era la mía, de repente pensé: 'Tal vez no debería probar esto en un skate que no es mío'. Luego me levanté del suelo con increíble vergüenza", se lee en la descripción del video en YouTube.