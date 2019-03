Ahorró por meses para un auto, se lo roban y sus compañeros le compran uno nuevo

Ahorró durante meses lo que ganaba como lavaplatos en un restaurante para comprarse un auto para su familia pero unos delincuentes le arrebataron su medio de transporte; sin embargo, sus compañeros de trabajo decidieron no quedarse de brazos cruzados y ayudarlo con un noble gesto. Ocurrió en Estados Unidos (EE.UU.) y el video del hecho causa furor en la plataforma de YouTube.

Kea Senegal trabaja en el restaurante Ruffino’s on the River en Lafayette, Louisiana, y al enterarse del robo que había sufrido, sus colegas encabezados por el administrador general Chris Muffoletto sabían que tenían algo que hacer para que este lamentable suceso no afectara a su esposa y dos hijos de 4 años y 4 meses de nacido.

Después de una reunión en la que discutieron sobre la situación de Senegal, Muffoletto les preguntó si serían capaces de aportar una cuota para comprarle un nuevo automóvil. “Todos estaban 100% de acuerdo”, dijo el encargado del establecimiento de comida a la televisora WFMY.

“Nos tomó tres días recolectar 2,500 dólares. Entonces, las buenas personas de Don’s Wholesale se enteraron de lo que hacíamos y donaron una cantidad similar. Su generosidad fue instrumental para lograrlo, ya que deberían obtener el mismo crédito al igual que todos los que colaboramos”, añadió.

Finalmente, Muffoletto y su equipo estaban listos para sorprender a Senegal. Compraron un Chevy Malibu de 2015 y sabía que sería el regalo definitivo para él. Todo el acto fue grabado y la expresión de asombro en el rostro del joven padre de familia por la generosidad de sus compañeros de trabajo lo dice todo.

“Fue algo muy especial verlo sorprendido”, indicó Muffoletto a WFMY. “Kea ha trabajado aquí desde que abrimos. Es un empleado muy constante, a quien estiman mucho y una gran persona. Fue algo bonito dar algo a cambio, especialmente durante la época de Navidad”, finalizó.