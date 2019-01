¿Cansado que tus hijos ignoren tus mensajes de texto o llamadas? Esta app hará que te respondan de inmediato

¿Te imaginas que necesites que un ser querido tuyo lea un mensaje que le enviaste pero no estás seguro de si lo vio o siquiera lo leyó? Pues en el Reino Unido un padre inventó una aplicación que ayuda a otras personas como él que tienen hijos que se la pasan ignorando sus textos por estar pegados a sus teléfonos celulares jugando y haciendo otras cosas.

ReplyASAP es un invento creado por Nick Herbert, del distrito londinense de West Wickham, que hace aparecer en los dispositivos una ventana avisando de un llamado o mensaje pendiente de respuesta, la cual está acompañada de una alarma sonora que no se desactiva hasta que el recipiente responda o reaccione a la comunicación.

La aplicación, que fue lanzado en 2017 para dispositivos Android, ha sido instalada más de 75,000 veces y tiene un rango promedio de 3.1 estrellas de cinco. La versión para teléfonos con sistema operativo iOS todavía no se encuentra disponible pero de acuerdo a su página oficial “saldrá muy pronto”.

Sobre qué fue lo que lo llevó a crear ReplyASAP, Nick Herbert contó que esta herramienta “nació de su propia frustración con los actuales servicios de mensajería instantánea” debido a que su menor hijo Ben respondía raramente a sus comunicaciones debido a que se la pasaba entretenido con las diversos funciones de su “teléfono inteligente”.

“Habían ocasiones en las que tenía que darle un mensaje y él no tenía forma de saber si la llamada o texto que ignoraba/no veía era importante o no, y yo tampoco tenía forma de saber si lo había visto (y digo verlo no ojearlo rápidamente para regresar a su juego)”, precisó.

“Existen aplicaciones de mensajes que te indican si un mensaje ha sido entregado y visto, pero el punto es que el mensaje puede ser ignorado o no visto porque no se escuchó al momento de ser recibido”, añadió el inventor de ReplyASAP.

El único defecto por mejorar es que cuando el teléfono está apagado, ReplyASAP no funciona y uno tiene que recurrir a métodos anticuados como ver a la persona cara a cara para darle el mensaje que querías comunicarle.