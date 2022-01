Un video viral que muestra el amor por los animales continúa sumando reproducciones en redes sociales. En las imágenes podemos ver a un cazador liberando a dos ciervos que se encontraban atrapados entre las ramas de los árboles. El hecho ocurrió en Estados Unidos.

Everett Sluga, quien reside en Wisconsin, estaba dando un paseo cuando de repente observó algo que nunca antes había visto en persona. Se trataba de dos ciervos que no podrían liberarse, porque tenían sus astas pegadas.

“Llegué a donde estamos parados ahora y pensé que vi la espalda de un ciervo. Y me di la vuelta y no podía entender por qué ese venado no se movía, y cuando me di la vuelta, vi que había dos machos encerrados”, explicó Sluga.

Liberaron a los ciervos

Tal y como detalla WEAU 13 News, el hombre de 90 se comunicó con los dueños de las tierras de cultivo. Al enterarse de la situación, el terrateniente Troy Rebarchek decidió no atrapar a estos animales, a pesar de que aún era temporada de caza.

“Simplemente no sentí que fuera correcto dispararles en la situación en la que se encontraban. En realidad tenía mi arco sobre ellos y los tiré hacia atrás y miré a Tammy (su esposa) y dije que no podía dispararles a estos ciervos”, explicó Rebarchek.

El momento del rescate

En ese sentido, Troy Rebarchek agarró una amoladora angular de la parte trasera de su camioneta y, sin pensarlo dos veces, cortó un cuerno de cada ciervo para ponerlos en libertad.

“Es la única herramienta que tenía en mi camioneta. No es la herramienta adecuada para el trabajo, pero no teníamos tiempo. Solo temía por la muerte de los ciervos”, sostuvo Rebarchek.