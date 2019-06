Hombre visita una de las últimas aldeas habitadas de Chernobyl y realiza estremecedor descubrimiento

'Influencers' de Instagram están viajando a Chernobyl para tomarse fotos en la ciudad fantasma



"Chernobyl" es la aclamada serie de HBO que ha despertado el interés de los usuarios sobre el accidente nuclear ocurrido en 1986. Debido a esto, no extraña que el video protagonizado por un hombre que visitó una de las últimas aldeas habitadas, que se encuentra cerca de la zona de la explosión, se haya vuelto viral en YouTube.

Todo empezó cuando el youtuber bald and bankrupt recogió a Kolya, un anciano que deambulaba solo por una carretera de Ucrania y que buscaba a quien que le de un aventón.

Tras acceder a su pedido, el responsable de la publicación de YouTube explica que el hombre de la tercera edad lo había invitado a conocer su casa. Sin pensarlo mucho, decidió conducir siguiendo sus indicaciones.

Como podrás apreciar en la grabación, el hombre empieza a mostrarse preocupado por la lejanía del lugar y porque empieza a ver algunas señales de presencia de radiación; sin embargo, las palabras del humilde anciano lo terminarían por convencer de seguir manejando. "Soy una persona honesta", le dice.

Luego de conducir por un buen rato, y caminar por una accidentada vía a la que no se puede llegar en auto, los protagonistas del video llegan a una pequeña aldea en la que habrían 19 viviendas; no obstante, no había absolutamente nadie en ese momento.

La única persona que aún vive allí sería Kolya, quien sacó un juego de llaves de uno de sus bolsillos para acceder a su hogar.

Ya adentro, es posible confirmar que el abuelo vive solo, sin electricidad y con elementos básicos como ropa, platos, una cama y un horno. "Ser humano es difícil a veces", llega a decir en cierto momento.

El hecho conmovió al youtuber que no pudo evitar mostrarse asombrado por la forma en la que vive Kolya, quien se las arregla para sobrevivir sin la ayuda de nadie y viviendo a varios kilómetros de distancia del siguiente pueblo.

Las sorpresas no acabarían allí pues el joven terminó siendo invitado a conocer el cementerio de la aldea, lugar en el que descansan los restos de los familiares del anciano.

La travesía culmina con un emotivo abrazo entre ambos hombres y con unos deseos de que todo les vaya bien. Así lo demuestra la publicación realizada en YouTube.

El video no solamente se viralizó rápidamente en YouTube pues también generó una gran cantidad de comentarios provenientes de internautas que se emocionaron al ver las imágenes.

"Ese hombre merece una mejor calidad de vida en sus últimos años de vida", escribió un usuario. "Él puede no tener nada pero aún así asegurada su puerta, supongo que tiene algo muy preciado para él. Él tiene muy poco, pero al mismo tiempo tiene mucho", escribió otro.