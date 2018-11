El increíble pedido de una mamá ganso a un policía para ayudarla a salvar a su cría

Si uno trabaja como policía durante varios años, ha vivido más de un momento inolvidable. Sin embargo, uno que involucre a una gansa en apuros pidiendo ayuda, sin duda, encabezaría la lista de cualquiera, como el del siguiente video que se ha vuelto viral en YouTube.

James Givens, un oficial que ha integrado las filas del Departamento de Policía de Cincinnati por más de 25 años, se encontraba a bordo de su patrulla en un estacionamiento cuando la gansa se le acercó en un claro intento de llamar su atención.

En declaraciones al portal The Dodo, Givens dijo que el ave “empezó a picotear” uno de los lados de su patrulla y le arrojó un poco de comida pensando que tenía hambre, pero la ignoró y siguió picoteando y graznando.

“Luego se alejó, se detuvo y miró hacia atrás. Entonces se acercó de nuevo y picoteó de nuevo la patrulla”, señaló el protagonista del video viral de YouTube, que al notar su insistencia, decidió seguirla.

“Me llevó a unos 90 metros del lugar hacia un área pastosa cerca de un arroyo. Ahí fue cuando vi que una de sus crías estaba enredada en una cuerda de globo. Sus pequeñas patas se movían mucho y ella me llevó directo a él”, añadió Givens.

Temeroso de que la mamá gansa lo atacara si se le acercaba, decidió contactar a la Sociedad Protectora de Animales local pero no tenían a ningún rescatista disponible; sin embargo, su compañera, la oficial Cecilia Charron, escuchó su llamado por radio y acudió en su ayuda.

“Se apareció por su cuenta. Le dije que tuviera cuidado pero ella simplemente se acercó a la cría para desatarla. La mamá gansa simplemente observaba, como si supiera exactamente lo que ella hacía. Fue asombroso”, recordó el oficial.

Una vez libre, la cría de ganso se unió a su madre y se fueron nadando mientras los dos oficiales contemplaban la increíble escena viral de YouTube. Charron después le confesó a Givens que este había sido el momento más significativo de sus 24 años en la fuerza policial.

“Parece algo inventado. Simplemente fue increíble. No sé por qué decidí seguirla, pero lo hice. Me hace preguntarme si saben que tienen que recurrir a un humano cuando necesitan ayuda. No sé qué signifique todo esto pero espero que inspire compasión en otras personas”, finalizó.