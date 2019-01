La increíble reacción de una mujer al recibir un par de cachorros

Sufrir la pérdida de un perro es algo difícil de superar para cualquier amante de las mascotas pero tener la oportunidad de darle un hogar a un par de cachorros es una experiencia única y gratificante, que puede provocar una reacción tan increíble como la de la protagonista de este video viral que se volvió tendencia en YouTube.

El video que causa furor en YouTube comienza con un padre de familia sacando de una jaula ubicada en la parte trasera de su vehículo a dos cachorros destinados para su esposa, a la que busca sorprender y levantar el ánimo tras el fallecimiento de una querida mascota que le trajo alegría a su hogar durante varios años.

Antes de entregarle uno de los cachorros a su hija, le advierte que no le diga nada a su madre sobre el segundo ya que no sabe cómo reaccionará al ver al adorable can. La joven acepta a su pedido y se adelanta con el animal en brazos hasta la puerta de su casa, tocando el timbre y esperando que su madre la deje entrar.

“¿Qué es esto? Dime”, pregunta contrariada la mujer a la joven, que no puede ocultar su felicidad por la sorpresa y solo atina a reír profusamente. Su madre se da cuenta de que el perro era para ella y empieza a llorar de la emoción mientras su hija graba toda la conmovedora escena para YouTube con su teléfono celular.

Después de ver su increíble reacción al ver el cachorro, su esposo la sorprendió con el segundo perro, desatando una alegría aún mayor. “¡No, no puedo tener dos cachorros! ¡Es demasiado!”, señala la mujer, ignorando sus propias palabras para seguir abrazándolos y acariciándolos.