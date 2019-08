Mujer 'fantasma' le da el susto de su vida a distraído chofer y su insólita reacción desata carcajadas

Casi pierde la vida por no ver a ambos lados antes de cruzar la calle



Revisó la cámara de seguridad de su casa y descubrió a un inesperado 'intruso'



Se viralizó en YouTube y otras redes sociales la curiosa escena protagonizada por un distraído chofer de transporte público que se llevó el susto de su vida mientras terminaba su ruta. Grabación del hecho obtuvo una gran popularidad en Internet y desató las carcajadas de miles de internautas.

Todo sucedió cuando el conductor dejó a los pasajeros en su última parada; sin embargo, no se percató que una pareja de ancianos se había quedado en el vehículo, por lo que comenzó a hablar por teléfono con mucha tranquilidad.

Ocurre que las personas de la tercera edad desconocían que acababan de pasar el último paradero, por lo que decidieron acercarse al hombre para preguntarle hacia dónde se dirigían. Es aquí que el conductor frena de golpe pues creyó que ya no había nadie.

Su impresión fue doble pues en un momento volteó al creer que había alguien, pero no vio nada. Es por eso que cuando la mujer le habló soltó un fuerte grito del susto creyendo que se trataba de un fantasma.

"No manche, señora, no, no manche", respondió el protagonista del video de YouTube cuando se dio cuenta de lo que acababa de pasar.

Se supo que el suceso ocurrió el pasado 5 de agosto. Por otra parte, se cree que ocurrió en cierta vía de la Ciudad de México.



La filmación del hecho, registrada por la cámara de seguridad del bus, fue subida a YouTube y otras plataformas de Internet, volviéndose tendencia rápidamente.