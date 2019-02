Niño que aprendió inglés hace dos años gana competencia escolar de deletreo

El trabajo duro y la determinación pueden hacer la diferencia cuando se trata de lograr un objetivo como es el caso de un niño de Ecuador que soñó convertirse en un campeón y lo logró al emigrar a Estados Unidos. Su inspiradora historia fue contada por una televisora local y causa revuelo en redes sociales como YouTube.

Luciano Armendariz es un alumno de 5to grado que asiste a la Escuela Primaria Hite in Louisville, Kentucky, y durante los últimos dos años dedicó varias horas de su día para aprender y dominar su inglés, idioma que experimentó por primera vez cuando se mudó junto a toda su familia en 2016.

Sheridan Barnett, directora del mencionado centro educativo, precisó a la televisora WLKY que todo el progreso del protagonista del video viral de YouTube se debe al “trabajo duro y cuidado de su familia y de algunos profesores”, así como al apoyo de “algunos compañeros que también hablan español”.

El menor indicó que si bien fue difícil al comienzo, pronto superó su meta de aprender un nuevo idioma y se trazó otra: la competencia de deletreo de su escuela, la cual estuvo cerca de ganar en su primer intento. Un año después, mejor preparado, volvió a participar y se convirtió en el nuevo campeón.

El estudiante bilingüe se impuso a otros 17 alumnos para hacerse con el ansiado título y su directora no podía sentirse más orgulloso. “Esta es otra asombrosa historia que me gusta compartir con los estudiantes, incluso los adultos, ya que no tienes que ser el mejor en todo sino trabajar más duro que el resto para ser exitoso”, agregó.