Perro que pasó toda su vida en la calle recibe caricias por primera vez y su reacción sorprende a todos

Se popularizó en YouTube y otras redes sociales la emocionante reacción de un perro que recibió caricias por parte de un ser humano por primera vez en su vida. Grabación de la escena acumula miles de reproducciones y cientos de reacciones en Internet.

Todo empezó cuando el grupo de rescate animal Howl Of A Dog recibió el llamado de una turista que se encontraba visitando Rumanía y que no pudo evitar conmoverse al toparse con un solitario can que dormía sobre una fría vereda.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que un equipo de rescatistas acuda al lugar sin tener idea que terminarían convirtiéndose en los responsables de un emocionante descubrimiento que daría que hablar en plataformas como YouTube.

Y es que tras acercarse al perro, pudieron comprobar que se trataba de un animal bastante dócil y que incluso demostraba querer recibir la ayuda de la organización. Esto a pesar de nunca haber recibido cariñopor parte de una persona.



Tras ponerle una correa, el can pudo ser llevado a una clínica veterinaria en donde fue tratado y bañado, sorprendiendo en todo momento a sus rescatistas por su actitud tan apacible.

Luego de algunas semanas, Helen, nombre con el que fue bautizado el perrito, demostró que es un ser lleno de alegría y con mucho cariño para ofrecer.

El registro de su evolución cautivó a miles de internautas en YouTube, quienes no dudaron en agradecer a los rescatistas por su noble accionar.

El emotivo rescate fue compartido en YouTube y se volvió tendencia algunos días después de su publicación, llegando a superar el medio millón de reproducciones y los 37 mil 'me gusta'.