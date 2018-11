'¡Devuelvan a Vladimir Putin!', el grito de protesta de animalistas para recuperar un perro robado

¿Vladimir Putin desapareció? No, no se trata del famoso presidente de Rusia que a menudo acapara las portadas de los principales diarios del mundo sino de un “homónimo” suyo en Bolivia: un perro de raza Bulldog francés que fue robado de su casa. Esta curiosa historia no tardó en hacerse viral tras ser compartida en YouTube y otras conocidas redes sociales.

Todo comenzó con la protesta de un pequeño grupo de amantes de los perros la noche del último miércoles en la rotonda del Cristo Redentor, en el departamento boliviano de Santa Cruz, para exigir la devolución de la mascota que lleva el mismo nombre del mandatario ruso.

“¡Devuelvan a Putin!”, reclamaron las decenas de personas en la manifestación, quienes se unieron al pedido del dueño de la mascota protagonista de esta insólita historia viral de YouTube, cuyo caso se volvió tendencia y llegó incluso a ser reportado por el portal de origen ruso Actualidad RT.

Según información recogida por el diario boliviano El Deber, el bulldog francés habría sido sustraído la tarde del pasado sábado 27 de octubre desde el interior de una casa, a través de una reja y sindican como presunto autor del robo a un vendedor de tamales que pasaba por el lugar.

Tras la desaparición de su mascota, su propietario Christian Kudelka revisó las filmaciones de las cámaras de seguridad de su vecindario y dedujo que su mascota fue vendida a una pareja en la avenida Tres Pasos al Frente. A su vez, cree que su perro fue llevado a la ciudad de Camiri.

Mientras tanto, Kudelka realizó una campaña en redes sociales y consiguió el apoyo de otros ciudadanos que acompañan su reclamo para que Vladímir Putin –bautizado de esa forma por la admiración que sus dueños sienten por el presidente de Rusia– vuelva pronto a casa y exigieron se castigue con todo el peso de la ley a los responsables.