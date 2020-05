Nuevamente los videos de perros y gatos vienen acaparando las preferencias de los usuarios en distintas redes sociales. Esta vez el hecho que se hizo viral en YouTube ocurrió en Tampa, Florida (Estados Unidos), y tiene como protagonista a un tierno perro que estuvo cara a cara con 4 gatos muy enojados.

Y es que en la mencionada grabación se ve el preciso momento en que un can, que realizaba una caminata junto a su dueña, se cruzó con 4 gatos callejeros. Todo andaba tranquilamente hasta que el perro se percató de la presencia de los felinos.

Extrañamente, el protagonista de esta historia no se mostró agresivo ante la presencia de los gatos, pero fueron estos mininos los que no toleraron ver al perro y se pusieron alerta. El can, al darse cuenta que ellos no eran amigables, desistió y no quiso seguir avanzando.

Finalmente, el video que es viral en YouTube muestra cómo el perro tuvo que continuar con su caminata ante la llamada de su dueña. Él se acercó lentamente hacia uno de los gatos y en ese instante uno de ellos creyó que iba a hacerles daño y lo atacó salvajemente. El can huyó asustado ante la actitud poco amigable de estos felinos.

